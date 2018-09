Kreispolizeibehörde Soest / Welver-Dinker - Alleinunfall ...

Welver-Dinker - Alleinunfall (Folgemeldung)

Welver - Eine 75-jährige Frau aus Welver war am Mittwoch, um 14:49 Uhr, mit ihrem Pkw auf der Lippestraße gegen einen Baum gefahren. Sie wurde von der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit und anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb sie am Mittwochabend an den Folgen des Unfalls. (lü)

