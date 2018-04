Kreispolizeibehörde Soest / Welver-Nateln - Vorfahrt missachtet

Welver-Nateln - Vorfahrt missachtet

Welver - Gegen 16:45 Uhr fuhr am Donnerstag ein 24-jähriger Mann aus Welver mit seinem PKW auf der Brunnenstraße aus Fahrtrichtung Hündlingsen. Als er die L670 geradeaus queren wollte kam es zum Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden 25-jährigen Autofahrerin aus Bad Sassendorf, die auf der L670 geradeaus unterwegs war. Unfallursächlich war die schlechte Sicht auf den Kreuzungsbereich durch ein Rapsfeld. Durch die Kollision im Kreuzungsbereich wurde das Fahrzeug der 25-Jährigen nach rechts bis auf die Brunnenstraße geschleudert. Die Fahrerin verletzte sich leicht. Wollte sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14000 Euro. (fm)

