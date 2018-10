Kreispolizeibehörde Soest / Welver-Recklingsen - Unfall mit ...

Welver-Recklingsen - Unfall mit verletzten Personen

Welver - Am Montag, um 16:48 Uhr, kam es auf der Straße zwischen Berwicke und Nateln zu einem Unfall. Ein 22-jähriger Mann aus Hamm war mit seinem BMW in Richtung Hamm unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve verlor der Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Gewalt über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug überschlug sich. Dabei wurden der Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin aus Hamm leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 3000,- EUR geschätzt. (lü)

