Kreispolizeibehörde Soest / Welver-Scheidingen - Roller in ...

Welver-Scheidingen - Roller in Flammen (Folgemeldung)

Welver - Am Freitagmorgen meldete sich der Besitzer des verbrannten Motorrollers bei der Polizei in Werl. Das Zweirad war in der Nacht an der Scheidinger Straße entwendet worden. Hinweise zu den Dieben oder den Brandstiftern werden weiter unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen genommen. (lü)

