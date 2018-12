Kreispolizeibehörde Soest / Welver - Tageswohnungseinbruch

Welver - Tageswohnungseinbruch

Welver - Am Donnerstag, zwischen 07:15 und 17:10 Uhr, wurde in ein Haus an der Weidestraße eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten zunächst durch die Kellertür einzudringen, was ihnen jedoch nicht gelang. Sie hebelten daraufhin die Terrassentür auf um ins Innere zu gelangen. Hier wurde das Erdgeschoss durchsucht und etwas Modeschmuck entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (lü)

