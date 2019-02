Kreispolizeibehörde Soest / Welver - Unfallflucht in Schwefe

Welver - Unfallflucht in Schwefe

Welver - Eine Frau aus Welver parkte ihren schwarzen VW Polo am Montagabend, in der Zeit zwischen 19.15 Uhr und 20.30 Uhr, in Schwefe in der Straße Zum Vulting. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen frischen Unfallschaden am Wagen mit rötlichen Lackanhaftungen fest. Der Unfallverursacher hatte sich offensichtlich nicht weiter um die Schadensregulierung gekümmert und ist einfach weggefahren. Der Sachschaden am Wagen der Frau beträgt zirka 2.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0292291000 zu melden. (reh)

