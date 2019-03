Kreispolizeibehörde Soest / Welver - Von der Straße abgekommen

Welver - Von der Straße abgekommen

Welver - Ein 27-jähriger Soester Autofahrer befuhr am Montag, gegen 18.30 Uhr, mit seinem Wagen die Einecker Straße von Einecke kommend in Richtung Klotingen. In einer Linkskurve fing der Wagen an zu rutschen, so dass er die Kontrolle verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Graben landete. Der Soester verletzte sich bei dem Unfall. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit dem RTW ins Klinikum nach Soest gebracht. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von zirka 5.000 Euro. (reh)

