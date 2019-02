Kreispolizeibehörde Soest / Werl - Bei Einbruchsversuch erwischt

Werl - Bei Einbruchsversuch erwischt

Werl - Donnerstagnacht, gegen 3.15 Uhr, konnte die Polizei in Werl, in der Nähe eines Supermarktes am Langenwiedenweg, einen 45-jährigen Mann festnehmen, der versucht hatte Ware aus dem dortigen Markt zu entwenden. Er schlug hierzu die Scheibe der Eingangstür zum Getränkemarkt ein und wollte Flaschenbier entwenden. Durch die Scherben verletzte er sich leicht.(reh)

