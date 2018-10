Kreispolizeibehörde Soest / Werl-Büderich - Einbruch in ...

Werl-Büderich - Einbruch in Firmengebäude

Werl - In der Nacht zum heutigen Montag wurde in die Lagerhalle einer Handwerksfirma an der Büdericher Bundesstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen die Eingangstür auf um ins Innere zu gelangen. Die Diebe entwendeten einen Akkuschrauber und diverse Metalteile. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

OTS: Kreispolizeibehörde Soest newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65855 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65855.rss2

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/soest