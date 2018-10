Kreispolizeibehörde Soest / Werl - Einbrecher festgenommen

Werl - Einbrecher festgenommen

Werl - Am Sonntag, um 02:43 Uhr, wurde die Polizei von Zeugen zum Buchenweg gerufen. Sie hatten im Keller eine fremde Person festgestellt. Die Polizisten konnten einen 34-jährgen Mann in einem der Kellerräume auffinden. Dieser hatte versucht sich dort zu verstecken. Er war durch die nicht verschlossene Haustür in das Mehrfamilienhaus gelangt. Hier hatte er einen Kellerraum aufgehebelt. Dabei wurde er von den Zeugen überrascht. Der mehrfach polizeibekannte Mann wurde in Gewahrsam genommen. Bei einer Durchsuchung konnten die Beamten auch noch ein Tütchen mit Amphetaminen und ein Multitool mit Messer auffinden. (lü)

