Kreispolizeibehörde Soest / Werl - Einbruch in Cafe

Werl - Einbruch in Cafe

Werl - Im Zeitraum von Donnerstagabend, 23:00 Uhr, bis Freitagmorgen, 08:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Nebeneingangstür zu einem Cafe in der Marktstraße auf. In den Gasträumen wurden drei Spielautomaten aufgebrochen und daraus Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Außerdem erbeuteten die Täter einen Laptop der Marke Samsung und aus der Kasse eine unbekannte Summe Wechselgeld. Die Kriminalpolizei in Werl sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

