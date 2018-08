Kreispolizeibehörde Soest / Werl - Fahrzeug beim Abbiegen übersehen

Werl - Fahrzeug beim Abbiegen übersehen

Werl - Kurz nach 18:00 Uhr bog am Donnerstag ein 47-jähriger Autofahrer aus Werl mit seinem PKW von der Neheimer Straße in eine Grundstückseinfahrt ab. Dabei übersah er das Fahrzeug eines 20-jährigen Werlers, der auf der Neheimer Straße in Richtung L969 unterwegs war. Trotz Vollbremsung kam es zur Kollision. Dabei wurde der 20-Jährige verletzt und mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. (fm)

