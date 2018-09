Kreispolizeibehörde Soest / Werl-Hilbeck - Hochwertige Fahrräder ...

Werl-Hilbeck - Hochwertige Fahrräder gestohlen

Werl - Zwischen Samstag, 15:00 Uhr, und Montagmorgen, 07:15 Uhr, drangen unbekannte Diebe in die Garage am Dilleweg ein. Hier entwendeten sie insgesamt drei hochwertige Crossräder der Marke Carver und ein Mountainbike der Marke Steppenwolf. Insgesamt hatten die Fahrräder einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Werl sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter oder den Verbleib der Fahrräder geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

