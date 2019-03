Kreispolizeibehörde Soest / Werl - In Lagergebäude eingebrochen

Werl - In Lagergebäude eingebrochen

Werl - Ein unbekannter Täter drang in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in ein Lagergebäude neben dem Vereinsheim Am Golfplatz ein. Im Inneren wurden mehrere Türen aufgehebelt und eine Arbeitsjacke entwendet. An den Außentüren des Vereinsheimes befanden sich ebenfalls Hebelspuren. Hier gelang es dem Täter jedoch nicht einzudringen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

