Kreispolizeibehörde Soest / Werl - Jede Menge Straftaten

Werl - Jede Menge Straftaten

Werl - Am Donnerstag, um 06:25 Uhr, stoppte die Polizei auf der Wickeder Straße in Höhe des Stadtwaldes einen Autofahrer. Der 28-jährige Mann hatte an seinem Opel-Astra entstempelte Kennzeichen angebracht. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass der Wagen abgemeldet ist. Die angebrachten Kennzeichen gehören zu einem Anhänger. Einen Führerschein konnte der polnische Staatsbürger ebenfalls nicht vorlegen, da er keinen besitzt. Nach einer Belehrung gab er an nicht zu wissen, dass man ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen nicht fahren darf. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten dann fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Schuld vorlag. Deshalb nahmen sie ihn fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Bevor er dort in die Zelle gesperrt wurde, musste er durchsucht werden. Dabei fanden die Polizisten eine kleine Dose mit Resten von Amphetaminen. Nachdem der 28-jährige Werler seine Schulden auf der Wache bezahlt hatte, wurde er gegen 09:30 wieder auf freien Fuß gesetzt. (lü)

OTS: Kreispolizeibehörde Soest newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65855 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65855.rss2

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/soest