Kreispolizeibehörde Soest / Werl - Personen auf der Ladefläche ...

Werl - Personen auf der Ladefläche eines LKW versteckt

Kreispolizeibehörde Soest - Am Samstag, 08.09.2018, gegen 12:30 Uhr, erhielt die Polizei Soest über Notruf die Information, dass auf der Tank- und Rastanlage "Am Haarstrang Nord", ein ausländischer LKW steht, dessen Fahrer offensichtlich Schwierigkeiten mit weiteren ausländischen Personen haben soll. Die zur Sachverhaltsklärung entsandten Einsatzkräfte konnten ermitteln, dass sich auf der Ladefläche des verplombten LKW Personen befanden, die sich durch Klopfzeichen bemerkbar machten. Da der Gesundheitszustand der Personen nicht bekannt war, wurden ebenfalls Rettungskräfte alarmiert. Nach Öffnen des LKW konnten auf der Ladefläche zwei junge männliche Ausländer festgestellt werden. Beide Personen befanden sich in einem guten gesundheitlichen Zustand. Die Personen und der Fahrer wurden zur Sachverhaltsklärung und ggf. Durchführung weiterer polizeilicher und ausländerrechtlicher Maßnahmen der Polizeistation Soest zugeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (md)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

