Kreispolizeibehörde Soest / Werl - Reichlich Alkohol

Werl - Reichlich Alkohol

Werl - Am Dienstag, um 22:55 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung auf dem Parkplatz eines Discounters an der Wulf-Hefe-Straße ein Pkw auf. Der VW Golf ragte mit der Front über die Begrenzung des Parkplatzes hinaus, so dass die Vorderräder in der Luft hingen. Der Fahrer des Autos stieg aus als sich die Beamten näherten. Der 39-jährige Werler gab an, dass er nur wenden wollte. Wie es zu dem Unfall kam konnte er sich nicht erklären. Während seiner Schilderungen bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein Atemalkoholvortest ergab den Wert von 2,12 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden an dem VW wird auf etwa 1000,- EUR geschätzt. (lü)

