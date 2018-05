Kreispolizeibehörde Soest / Werl - Rollerdiebstahl

Werl - Rollerdiebstahl

Werl - Zwischen 18:30 Uhr und 21:05 Uhr entwendeten am Mittwoch unbekannte Diebe einen schwarzen Motorroller in der Straße Alter Keller. Bei der Anzeigenaufnahme meldete sich ein Anwohner, der in der Tatzeit zwei Jugendliche beobachtete, die einen Roller wegschoben. Leider konnte er die Beiden nicht weiter beschreiben. Daher sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Rollers mit dem Versicherungskennzeichen 766UTK geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

