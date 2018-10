Kreispolizeibehörde Soest / Werl - Unfall an der Autobahnauffahrt

Werl - Unfall an der Autobahnauffahrt

Werl - Am Montag, um 10:40 Uhr, kam es auf der Neheimer Straße in Höhe der Autobahnauffahrt zu einem Unfall. Ein 46-jähriger Mann aus Soest war mit seinem VW Polo auf der Abfahrt der Autobahn unterwegs. Er beabsichtigte nach links in Richtung Werl auf die Neheimer Straße einzubiegen. Dabei übersah er einen aus Richtung Werl kommenden VW Golf eines 89-jährigen Werlers. Durch die Kollision wurden beide Fahrer verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 5000,- EUR. (lü)

