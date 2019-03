Kreispolizeibehörde Soest / Wickede-Echthausen - Wohnungseinbruch

Wickede-Echthausen - Wohnungseinbruch

Wickede - Am Dienstag, gegen 19:10 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Knapp ein. Die Diebe hebelten ein Fenster auf um ins Innere zu gelangen. Im Zimmer nebenan war eine 83-jährige Hausbewohnerin. Als die Täter ihre Zimmertür öffneten, sprach die Frau sie an. Sie vermutete jedoch es wäre ihr Sohn. Die Unbekannten flüchteten daraufhin. Eine Täterbeschreibung konnte die Zeugin leider nicht geben. Nach erstem Anschein machten sie keine Beute. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 02922-91000in Werl zu melden. (lü)

