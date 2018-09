Kreispolizeibehörde Soest / Wickede - Fahndungsfoto

Wickede - Fahndungsfoto

Wickede - Am 17.07.2018 versuchter ein bislang unbekannter Täter in einer Bäckerei an der Hauptstraße ein Stück Kuchen mit einem falschen fünfzig Euro Schein zu bezahlen. Die Verkäuferin bemerkte den falschen Schein und forderte den Mann auf sich auszuweisen. Dieser verließ das Geschäft und kehrte nicht zurück. Der mutmaßliche Täter wurde in dem Geschäft von einer Überwachungskamera aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft gab das zuständige Amtsgericht nun ein Foto des Täters für die Öffentlichkeitsfahndung frei. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Hinweise werden unter der Telefonnummer 02922-91000 entgegen genommen. (lü)

OTS: Kreispolizeibehörde Soest newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65855 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65855.rss2

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 5300 E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/soest

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -