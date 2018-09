Kreispolizeibehörde Soest / Wickede-Schlückingen - Mit Reh ...

Wickede-Schlückingen - Mit Reh kollidiert

Wickede - Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen gegen kurz vor 06:00 Uhr. Ein 49-jähriger Radfahrer aus Fröndenberg war auf der Straße An der Kuckelburg aus Richtung Fröndenberg in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Plötzlich sprang aus einem Waldstück ein Reh auf die Fahrbahn. Es kam zur Kollision zwischen Radler und Reh. Bei dieser stürzten Beide. Das Reh blieb zunächst liegen, humpelte dann jedoch wieder in den Wald davon. Der 49-Jährige wollte Polizei und Rettungskräfte informierten, stellte dann jedoch fest, dass an dem Mobiltelefon das Display zerstört und somit unbrauchbar war. Er fuhr nach Hause zurück, und verständigte von dort die Polizei. Diese informierte auch den Jagdpächter, der sich auf die Suche nach dem verletzten, Reh machte. (fm)

