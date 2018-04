Kreispolizeibehörde Unna / Bergkamen - Brand eines ...

Bergkamen - Brand eines Lackierbetriebes - Ursache noch unklar

Bergkamen - Am Freitagmorgen, den 27.04.2018 sind Polizei und Feuerwehr gegen 05.00 Uhr zu einem Lackierbetrieb in der Industriestraße gerufen worden. Dort brannte eine Lagerhalle in voller Ausdehnung. Durch die eingesetzte Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Zur Brandursache können noch keine Aussagen gemacht werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

