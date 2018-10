Kreispolizeibehörde Unna / Bergkamen - Einbruch in Geschäft - ...

Bergkamen - Einbruch in Geschäft - Auto gestohlen, Fahrräder da gelassen

Bergkamen - Am Samstagmorgen, den 27.10.2018, zwischen 02.00 und 08.00 Uhr sind Unbekannte in ein Geschäft in der Werner Straße eingebrochen. Dort stahlen sie aus einem Büro einen VW und fuhren damit zunächst los. Allerdings kamen sie damit nur etwa 500m weiter. Auf dem Parkplatz eines Restaurants fuhren sie vor eine Mauer und ließen das Fahrzeug dort stehen. Am Geschäft ließen sie ebenfalls zwei Fahrräder zurück, von denen eins als gestohlen gemeldet war. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

