Kreispolizeibehörde Unna / Bergkamen - Fahrradfahrer fährt gegen ...

Bergkamen - Fahrradfahrer fährt gegen geöffnete Fahrzeugtür - Fahrradfahrer verletzt sich durch den Sturz schwer

Bergkamen - Im Bereich der Werner Straße parkte eine 26 jährige Frau aus Bergkamen einen grauen Opel Corsa am Fahrbahnrand. Sie öffnete die Fahrertür und ein 30 jähriger Mann aus Werne fuhr mit seinem roten Rennrad von hinten in die geöffnete Tür und stürzte. Dies ereignete sich am Freitag, dem 12.10.2018, gegen 21:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits dunkel. Der Fahrradfahrer kam mit einem RTW schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus. Die Bergkamenerin erlitt einen Schock. /Tu.

