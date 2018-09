Kreispolizeibehörde Unna / Bergkamen - Kennzeichendiebstahl - ...

Bergkamen - Kennzeichendiebstahl - Mehrere Autokennzeichen gestohlen

Bergkamen - In der Zeit von Freitag auf Sonntag (21.09. - 22.09.2018) sind von mehreren Fahrzeugen amtliche Kennzeichen gestohlen worden. In der Schulstraße wurden von vier PKW die hinteren Kennzeichen gestohlen. Des Weiteren wurden jeweils eins in der Bachstraße, der Heinrich-Mann-Straße und der Carl-Zuckmayer-Straße entwendet. Auch hier waren es jeweils die hinteren Kennzeichen. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

