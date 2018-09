Kreispolizeibehörde Unna / Bergkamen - Kran auf LKW nicht ...

Bergkamen - Kran auf LKW nicht eingefahren - Ampel, PKW und Brücke beschädigt

Bergkamen - Am Donnerstag, den 06.09.2018 hat ein 50-jähriger LKW Fahrer vergessen, den Arm des Krans auf seinem Fahrzeug einzufahren und dadurch mehrere Sachen beschädigt. Er fuhr gegen 12.00 Uhr auf der Lünener Straße in Richtung Kamen als er mit dem ausgefahrenen Kran die Ampel an der Kreuzung Lünener Straße/ Am langen Kamp beschädigte. Zunächst hing die Beleuchtungseinrichtung noch am Stromkabel, das hielt allerdings nicht lange, so dass sie runter fiel. Unglücklicherweise befand sich darunter ein Skoda, der hinter dem LKW in dieselbe Richtung fuhr und dadurch beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf beschädigte er eine weitere Ampel an der Autobahnzufahrt zur A 2, die ebenfalls runterzufallen drohte. Das konnte die Feuerwehr Bergkamen aber noch verhindern. Mit ausgefahrener Drehleiter wurde das beschädigte Element abgebaut. Als letztes fuhr der Fahrer mit seinem Fahrzeug noch gegen die Autobahnbrücke, bevor die Fahrt beendet war. Nach Begutachtung der Brücke wurden keine Schäden an der Statik festgestellt. Während der Unfallaufnahme musste die Lünener Straße etwa 90 Minuten halbseitig gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10000EUR.

