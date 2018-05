Kreispolizeibehörde Unna / Bergkamen - Öffentlichkeitsfahndung ...

Bergkamen - Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Spielhalle - Wer kennt den Täter mit der orangenfarbenen Kapuzenjacke?

Bergkamen - Wie die Polizei berichtete ereignete sich am Freitagmorgen (18.05.2018) gegen 8.15 Uhr ein Raub auf eine Spielhalle am Haldenweg in Bergkamen. Ein noch unbekannter, mit einem Messer bewaffneter, Täter bedrohte die Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute flüchtete er anschließend auf einem entwendeten blauen Mountainbike in Richtung Erich-Ollenhauer-Straße. Die Angestellte erlitt einen Schock. Auf Beschluss des Amtsgerichts Dortmund veröffentlicht die Polizei nun ein Foto des noch unbekannten Täters, das aufgenommen wurde, kurz bevor er sich maskierte. Der Täter ist etwa 18 bis 25 Jahre alt, ungefähr 167 bis 170 cm groß und schlank. Er trug eine auffällige orangefarbene Kapuzenjacke und eine blaue Jeanshose. Der Täter sprach deutsch ohne Akzent. Wer kennt den abgebildeten männlichen Täter? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

