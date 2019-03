Kreispolizeibehörde Unna / Bergkamen - PKW Diebstahl - weißer ...

Bergkamen - PKW Diebstahl - weißer Audi SQ 5 entwendet

Bergkamen - Am Dienstag (12.03.2019) wurde in der Zeit zwischen 9 Uhr und 11 Uhr an der Legienstraße ein vor einem Haus geparkter weißer Audi SQ 5 entwendet. Das Fahrzeug hat eine Spurverbreiterung, schwarze Felgen und eine schwarze Dachreling und war zuletzt mit den amtlichen Kennzeichen UN-J 360 versehen.

Wer kann Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des PKW machen? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

