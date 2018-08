Kreispolizeibehörde Unna / Bergkamen, Pkw fährt in Gartencenter, ...

Bergkamen, Pkw fährt in Gartencenter, 2 Verletzte

59192 Bergkamen - Am 23.08.2018, gegen 15.50 Uhr, befuhr ein 76-jähriger aus Bergkamen mit seinem BMW X1 den Parkplatz eines Gartencenters an der Erlentiefenstraße. Beim Einparken verwechselte er offensichtlich Gas und Bremse und fuhr durch die Schaufensterscheibe in den Verkaufsraum. Dort kam er nach ca. 25 zum Stehen. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Die herumfliegenden Glassplitter verletzten eine 50-jährige Lünenerin ebenfalls leicht.

