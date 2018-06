Kreispolizeibehörde Unna / Bergkamen - Verkehrsunfall mit ...

Bergkamen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - 3 Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoss

Bergkamen - Am 05.06.2018 (Di.), gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 19jähriger Fahrzeugführer aus Bergkamen, zusammen mit seinem 17jährigen bergkamener Beifahrer, den Westenhellweg in Bergkamen-Heil in Fahrtrichtung Bergkamen-Rünthe. Im Verlauf des Westenhellwegs kam der 19jährige zwischen der Einmündung Jahnstraße und der Einmündung Nördliche Lippestraße in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 29jährigen Fahrzeugführerin aus Lünen kollidierte. Durch die Kollision wurden alle 3 Personen so schwer verletzt, das sie umliegenden Krankenhäusern zugeführt werden mussten, wo sie stationär verbleiben. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten durch angeforderte Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war der Westenhellweg in Höhe der Unfallstelle für die Dauer von etwa 90 Minuten komplett gesperrt. Am Einsatz waren zusätzlich 3 Rettungswagen, 1 Notarztwagen und der Polizeihubschrauber beteiligt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

