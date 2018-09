Kreispolizeibehörde Unna / Bergkamen - Verkehrsunfall mit ...

Bergkamen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrzeugführerin leicht verletzt

Bergkamen - Am 21.09.2018 (Fr.), gegen 10.07 Uhr, beabsichtigte ein 50jähriger Bergkamener aus einer Grundstückszufahrt auf die Fritz-Husemann-Straße in Bergkamen in Fahrtrichtung Werner Straße zu fahren. Ein Fahrzeugführer, welcher sich auf der bevorrechtigten rechten Fahrspur der Fritz-Husemannstraße befand, hielt an, um den 50jährigen auf die Straße einfahren zu lassen. Als der 50jährige dann auf die Fritz-Husemann-Straße auffuhr, fuhr er aber nicht auf die rechte Fahrspur der Fritz-Husemann-Straße auf, sondern sofort auf die linke Fahrspur, also der Fahrspur, welche für Linksabbieger auf die Werner Straße eingerichtet ist und kollidierte hier mit einem Fahrzeug einer 80jährigen Fahrzeugführerin aus Bergkamen, welche die Fritz-Husemann-Straße in Fahrtrichtung Werner Straße unterwegs war. Durch die Kollision wurde die 80jährige leicht verletzt. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

