Kreispolizeibehörde Unna / Bergkamen - Wohnungseinbruch - ...

Bergkamen - Wohnungseinbruch - sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt

Bergkamen - Bislang Unbekannte drangen in der Zeit vom 25.05.2018 (Fr.), 20.00 Uhr bis 26.05.2018 (Sa.), 11.10 Uhr in ein Reihenhaus in der Lentstraße in Bergkamen ein. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Kamen unter 02307-921-3220 oder -921-0.

