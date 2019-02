Kreispolizeibehörde Unna / Bergkamen - Wohnungseinbruch - ...

Bergkamen - Wohnungseinbruch - Schmuck gestohlen

Bergkamen - Am Mittwoch, den 13.02.2019 sind zwischen 17.30 und 22.00 Uhr Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Walter-Poller-Straße eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so ins Gebäude. Innen durchsuchten sie die Räume und entwendeten Schmuck. Wer kann weitere Angaben zum Einbruch oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

