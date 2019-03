Kreispolizeibehörde Unna / Bergkamen, Wohnungseinbruch - Täter ...

Bergkamen, Wohnungseinbruch - Täter entwenden Werkzeug

59192 Bergkamen - In der Zeit vom 10.03.19, bis zum 15.03.19, 20.00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfasmilienhauses in der Buchfinkenstraße ein. Nach Durchsuchen der Wohnung konnten die Täter mit Elektrowerkzeugen unerkannt entkommen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Kamen unter 02307-9210.

