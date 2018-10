Kreispolizeibehörde Unna / Bönen - Einbruch in Werkstatt - ...

Bönen - Einbruch in Werkstatt - Werkzeuge und Ersatzteile entwendet

Bönen - In der Zeit von Freitagabend (05.10.2018) bis Sonntagmorgen (07.10.2018) haben unbekannte Täter ein Fenster zu einer Kfz-Werkstatt an der Robert-Bosch-Straße eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Die Täter öffneten ein Rolltor und entwendeten diverse Werkzeuge und Kfz-Ersatzteile.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

