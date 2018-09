Kreispolizeibehörde Unna / Bönen - Verkehrsunfall mit ...

Bönen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw geriet in den Gegenverkehr -

Bönen - Am Freitag, 31.08.2018 gegen 16 Uhr, befuhr ein 30jähriger Mann aus Bönen mit einem Pkw Ford Fiesta die Rhynener Straße in Fahrtrichtung Hamm. Unmittelbar vor der Kreuzung zur Weetfelder Straße wollte er einer vorausfahrenden Fahrzeugführerin auf einen technischen Defekt an ihrem Pkw hinweisen und geriet dabei in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw Daimler Benz einer 18jährigen Frau aus Bönen. Diese erlitt durch den Zusammenprall Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden von ca. 10000 Euro.

OTS: Kreispolizeibehörde Unna newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65856 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65856.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna Telefon: 02303-921 1150 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten: Leitstelle Tel.: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de