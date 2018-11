Kreispolizeibehörde Unna / Bönen - Verkehrsunfall mit ...

Bönen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Radfahrerin von Pkw erfasst

Bönen - Am gestrigen Freitagabend (09.11.), gegen 17.35 Uhr, befuhr eine 60-jährige Radfahrerin aus Bönen mit ihrem Rad die Straße Am Bahnhof in nördlicher Richtung. Dahinter befand sich ein 64-jähriger Mann aus Bönen, der mit seinem Pkw ebenfalls in gleicher Richtung fuhr. Beim Abbiegevorgang nach links auf die Oststraße wurde die Radfahrerin plötzlich aus nicht geklärter Ursache von dem nachfolgenden Pkw-Fahrer erfasst. Infolge der Kollision kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Ein hinzugezogener Rettungswagen verbrachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden ist gering.

