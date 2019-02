Kreispolizeibehörde Unna / Fröndenberg, 2 verletzte Personen ...

Fröndenberg, 2 verletzte Personen nach Verkehrsunfall

58730 Fröndenberg - Am 22.02.19, um 14.30 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fröndenberger mit seinem BMW die Westicker Straße in östliche Richtung. Ein 62-jähriger Fröndenberger befuhr mit seinem VW ebenfalls die Westicker Straße, jedoch in westliche Richtung. An der Einfahrt zur dortigen Tankstelle wollte der BMW nach links auf das Tankstellengelände abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden VW. Es kam zum Verkehrsunfall. Dabei wurde der 62-jährige und seine, auf dem Beifahrersitz befindliche, 63-jährige Ehefrau leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

