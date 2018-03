Kreispolizeibehörde Unna / Fröndenberg - Einbruch in Hotel - PKW ...

Fröndenberg - Einbruch in Hotel - PKW entwendet

Fröndenberg - In der Nacht zu Freitag (23.03.2018) verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zum Foyer eines Hotels an der Ruhrstraße. Er drehte eine Überwachungskamera zur Seite und brach die Tür zur Rezeption auf. Hier entwendete er u.a. Bargeld und Schlüssel. Mit einem vorgefundenen Fahrzeugschlüssel entwendete er einen schwarzen VW Golf 7 mit dem amtlichen Kennzeichen UN-BB 568 und flüchtete damit in Richtung Menden. Die Hotelinhaberin hatte gegen 1.45 Uhr verdächtige Geräusche gehört und konnte noch sehen, wie der Täter mit dem PKW davonfuhr.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 25 Jahre alten, etwa 185 cm großen, schlanken Mann handeln. Er war mit heller Jogginghose und dunkler Winterjacke mit Kapuze bekleidet.

Hinweise zur Tat, dem Täter und zum Verbleib des entwendeten PKW bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

