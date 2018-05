Kreispolizeibehörde Unna / Fröndenberg - Motorraddiebstahl - ...

Fröndenberg - Motorraddiebstahl - grüne Kawasaki entwendet

Fröndenberg - In der Nacht zu Donnerstag (10.05.2018) haben Unbekannte eine neben einem Haus an der Bredde abgestellte und abgedeckte grüne Kawasaki Ninja entwendet. An dem Motorrad war zur Tatzeit das amtliche Kennzeichen UN-L 89 angebracht.

Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Kraftrades bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

