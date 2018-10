Kreispolizeibehörde Unna / Fröndenberg - Verkehrsunfall mit ...

Fröndenberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kradfahrer leicht verletzt

Fröndenberg - Am 06.10.2018 (Sa.), gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 77jähriger Fahrzeugführer aus Fröndenberg die Iserlohner Straße in Unna in Fahrtrichtung Fröndenberg-Langschede. Er beabsichtigte dann nach links in die Hubert-Biernat-Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 46jährigen Kradfahrers aus Dortmund, welcher die Unnaer Straße in Fröndenberg in Fahrtrichtung Unna befuhr. Im Kreuzungsbereich Unnaer Straße / Hubert-Biernat-Straße / Iserlohner Straße kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der 46jährige Kradfahrer leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro.

