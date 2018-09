Kreispolizeibehörde Unna / Fröndenberg - Verkehrsunfall mit fünf ...

Fröndenberg - Verkehrsunfall mit fünf Verletzten - Kleinwagen fährt in Schülergruppe

Fröndenberg - Am Montag, den 10.09.2018 sind vier Schüler und die Fahrerin eines Kleinwagen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 13.00 Uhr befanden sich die vier 14-jährigen Schüler aus Menden und Fröndenberg auf der Sümbergstraße auf dem Weg zur nahen Gesamtschule. Zur gleichen Zeit befuhr eine 84-jährige Fröndenbergerin mit ihrem Nissan die Sümbergstraße in dieselbe Richtung. Aus bisher unbekannter Ursache kommt sie vor der Linkskurve in Richtung Menricusstraße von der Fahrbahn ab und erfasst die vier Jugendlichen. Zwei der Schüler wurden leicht, die anderen schwer verletzt. Lebensgefahr bestand nicht. Die Verletzten wurden zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls eingesetzt. Die Fahrerin des Unfallfahrzeugs musste ebenfalls mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

