Kreispolizeibehörde Unna / Fröndenberg - Verkehrsunfallflucht - ...

Fröndenberg - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Fröndenberg - Am 25.08.2018 (Sa.), gegen 17.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem schwarzen Pkw gegen eine Hauswand eines Hauses auf der Haßleistraße in Fröndenberg. Hier sei dieser unbekannte männliche Fahrzeugführer dann von einer möglichen Zeugin, einer mobilen Krankenpflegerin , angesprochen worden. Allerdings ist der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem schwarzen Fahrzeug weiter gefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden an der Hauswand zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei in Unna sucht nun Zeugen des Vorfalls. Sowohl die mobile Krankenpflegerin als auch weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Unna unter 02303-921-3120 oder 921-0 in Verbindung zu setzen.

