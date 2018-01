Kreispolizeibehörde Unna / Holzwickede, bei Verkehrsunfall ...

Holzwickede, bei Verkehrsunfall verletzte Person

Holzwickede - Nach Angaben der Beteiligten fuhr ein 80jähriger Mann aus Unna gegen 16.40 Uhr in seinem PKW auf der Kirchstraße aus Richtung Hamburger Allee kommend Richtung Hauptstraße. In Höhe des Fußgängerüberweges erfasste er eine 54jährige Fußgängerin, die denselben gerade, von links kommend, überquerte. Die Fußgänger stürzte und wurde dabei verletzt. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht.

