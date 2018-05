Kreispolizeibehörde Unna / Holzwickede - Dieseldiebstahl - 4 ...

Holzwickede - Dieseldiebstahl - 4 Täterfestnahmen

Holzwickede - Am 26.05.2018 (Sa.), gegen 03.30 Uhr, konnten mehrere Personen dabei beobachtet werden, wie die Personen in einem Baustellenbereich auf der Unnaer Straße in Holzwickede-Hengsen mit Kanistern hantierten. Als die alarmierte Polizei die Personen überprüfen wollte, versuchten diese zunächst zu flüchten. Die Personen konnten jedoch gestellt werden. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die Personen im oben genannten Baustellenbereich an zumindest einer der dort befindlichen Arbeitsmaschinen der Diesel abgezapft wurde. Alle 4 verdächtigen Personen, allesamt moldauische Staatsbürger im Alter von 27 bis 32 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern zur Zeit noch an.

