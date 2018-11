Kreispolizeibehörde Unna / Holzwickede - Einbruch in Gaststätte ...

Holzwickede - Einbruch in Gaststätte - Täter machten keine Beute -

Holzwickede - In der Nacht zu Freitag (09.11.2018) schoben unbekannte Täter zunächst zwei Rollläden an einer Gaststätte an der Opherdicker Straße hoch. Anschließend hebelten sie einen Hintereingang auf und drangen in das Gebäude ein. Sie verließen den Tatort ohne Beute.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

