Kreispolizeibehörde Unna / Holzwickede - Verkehrsunfall mit ...

Holzwickede - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - Zusammenstoß beim Entladen eines Autotransporters

Holzwickede - Am Dienstag (21.08.2018) fuhr gegen 11.40 Uhr ein 28 jähriger Berliner einen PKW von einem an der Wilhelmstraße abgestellten Autotransporter. Als er anschließend mit dem Fahrzeug an dem Transporter vorbei auf das Gelände eines Autohauses fahren wollte, achtete er nicht auf einen von hinten kommenden Fahrer aus Hamm. Die Fahrzeuge kollidierten und der Berliner verletzte sich leicht. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6 000 Euro geschätzt.

