Kreispolizeibehörde Unna / Holzwickede - Verkehrsunfall mit ...

Holzwickede - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Holzwickede - Am Freitag, dem 14.09.2018, befuhr eine 30-jährige Hagenerin gegen 14:15 Uhr mit ihrem Pkw Opel Corsa die Natorper Straße in Holzwickede. Sie fuhr auf einen verkehrsbedingt vor ihr stehenden Pkw auf und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

