Kreispolizeibehörde Unna / Holzwickede - Verkehrsunfallflucht - ...

Holzwickede - Verkehrsunfallflucht - 16jähriges Mädchen alkoholisiert am Steuer

Holzwickede - Am 27.04.2018 (Fr.), gegen 22.55 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf dem Oelpfad in Holzwickede ein Fahrzeug wegen dessen unsicherer Fahrweise auf. Zudem wies das Fahrzeug Beschädigungen auf. Nachdem das Fahrzeug auf der Natorper Straße überprüft werden sollte, entzog sich die Fahrzeugführerin zunächst der Kontrolle und fuhr über die Nordstraße auf die Chaussee in Holzwickede ein. Hier folgte die Fahrzeugführerin endlich den polizeilichen Anhaltezeichen, sodass sie überprüft werden konnte. Hierbei wurde festgestellt, dass die 16jährige Fahrzeugführerin aus Köln zusammen mit der ebenfalls 16jährigen Beifahrerin aus Unna die Fahrzeugschlüssel ohne Wissen des elterlichen Fahrzeughalters an sich genommen hatten und eine Spritztour vorgenommen haben. Aufgrund des Alters konnte die 16jährige Fahrzeugführerin keine Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem war sie alkoholisiert. Ihr musste eine Blutprobe entnommen werden. Während der Spritztour der beiden 16jährien wurde zumindest ein zum Parken abgestellter grauer Polo beschädigt. Ob noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden, konnten bislang noch nicht ermittelt werden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden 16jährigen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

